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Навальный выиграл в ЕСПЧ компенсацию за задержание на Болотной площади

Навальный выиграл в ЕСПЧ компенсацию за задержание на Болотной площади
Политик Алексей Навальный
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Политик Алексей Навальный выиграл в Европейском суде по правам человека 8500 евро компенсации по делу о его задержании на Болотной площади 6 мая 2012 года. Решение по иску "Навальный и Гунько против России" опубликовано на сайте ЕСПЧ.

Навального и Вадима Гунько задержали на акции в центре Москвы накануне инаугурации президента Владимира Путина, ночь они провели в полиции, а затем были привлечены к административной ответственности. Навальный также пожаловался, что полицейский при задержании применил к нему силу.

ЕСПЧ счел, что в России были нарушены права обоих истцов на свободу и неприкосновенность (статья 5 Европейской конвенции по правам человека), права на свободу собрания (статья 11), а также права на независимое судебное разбирательство (статья 6). По мнению суда, права Навального также были нарушены по статье 3, которая запрещает пытки или унизительное обращение или наказание.

Вадиму Гунько суд назначил 7500 евро компенсации.

6 мая 2012 года оппозиция проводила в центре Москвы согласованный "Марш миллионов" против предстоящей инаугурации президента. Протестующие прошли от Октябрьской площади до Болотной, где их начали теснить и задерживать силовики. Некоторые оппозиционеры призывали к сидячей забастовке, произошли столкновения протестующих с полицией, в результате акция завершилась массовыми задержаниями, а затем было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.

Навальный после задержания был оштрафован на 1000 рублей за неповиновение полицейским. Затем российские суды подтвердили справедливость этого штрафа.

Митинг сторонников Навального на Болотной площади

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Сторонники оппозиционного политика Алексея Навального перед началом митинга на Болотной площади.Сторонники оппозиционного политика Алексея Навального перед началом митинга на Болотной площади.Журналист, музыкальный критик Артемий Троицкий выступает на митинге сторонников оппозиционного политика Алексея Навального на Болотной площади.Сторонники оппозиционного политика Алексея Навального перед началом митинга на Болотной площади.Сторонник оппозиционного политика Алексея Навального перед началом митинга на Болотной площади.Сторонники оппозиционного политика Алексея Навального перед началом митинга на Болотной площади.
Сторонники оппозиционного политика Алексея Навального перед началом митинга на Болотной площади.
Алексей Навальный Вадим Гунько ЕСПЧ Москва Болотная площадь

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