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Голландская железная дорога выплатила 32 млн евро семьям жертв Холокоста

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Государственная железнодорожная компания Nederlandse Spoorwegen (NS) выплатила около 32 млн евро компенсаций семьям жертв Холокоста, сообщается в ее пресс-релизе.

В июне 2019 года компания обязалась провести такие выплаты за то, что в годы Второй мировой войны участвовала в транспортировке евреев и цыган в концлагеря по указанию немецких властей. NS рассмотрела около 4 тысяч заявок от выживших и родственников жертв, все они получили компенсации от 5 тыс. до 15 тыс. евро.

В миреГолландская железная дорога выплатит компенсации семьям жертв ХолокостаЧитать подробнее

После оккупации в 1940 году компания NS исполнила приказ о депортации евреев в концентрационный лагерь Вестерборк. Туда были вывезены около 107 тыс. человек, в том числе Анна Франк. Далее людей перевозили в Освенцим, Собибор и другие лагеря смерти. За выполнение перевозок NS тогда получила от нацистов крупную сумму, сейчас ее оценивают примерно в 2,5 млн евро.

В 2005 году NS официально призналась в сотрудничестве с нацистами и извинилась за то, какую роль она сыграла в депортации.

Компания предполагала, что за компенсацией могут обратиться примерно 500 выживших и около 5 тысяч родственников погибших. NS готова была выплатить им до 50 млн евро, сообщает Deutsche Welle.

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Железнодорожные пути к "воротам смерти" концлагеря ОсвенцимОбувь заключенных узников концлагеряВход в бывший нацистский лагерь Освенцим с печально знаменитой надписью "Труд делает свободным"Ограждения из колючей проволоки в лагере смертиОчки, принадлежавшие людям, погибшим в газовых камерах ОсвенцимаДымоходы бывших казарм заключенных в лагере смертиДеревянные нары в одной из казармТабличка "Стой!", сохранившаяся на территории бывшего немецкого концентрационного лагеря ОсвенцимКазармы и здания в ОсвенцимеОдна из печей крематорияСторожевая вышка концлагеря
Железнодорожные пути к "воротам смерти" концлагеря Освенцим
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