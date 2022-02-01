Издательство приостановило печать книги об Анне Франк из-за критики

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В Нидерландах издательский дом Ambo Anthos приостановил печать новой книги о судьбе Анны Франк, основанной на результатах шестилетнего расследования предательства этой семьи и поисков доносчика, сообщает ВВС News. Издательство извинилось перед читателями.

Канадский автор книги Розмари Салливан получила соответствующее уведомление от Ambo Anthos, в котором ей объяснили, что издательство хочет еще раз и более критически изучить ее работу. Авторам исследования направлены дополнительные вопросы с учетом прозвучавшей критики. В ожидании ответов издательство приостановило печать очередного тиража.

Авторы расследования в середине января рассказали журналистам, что, по их мнению, выдать нацистам семью Отто Франка с детьми и друзьями мог нотариус и бизнесмен из Амстердама, член юденрата (городского еврейского совета) Арнольд ван дер Берг.

Особенность нового расследования заключалась в том, что в нем участвовал бывший агент ФБР Винс Пенкоук, который решил работать как с делом-"глухарем". Участники группы много работали с архивами и применяли современные компьютерные технологии для ускорения обработки материалов. На ван дер Берга они вышли, изучив сохранившееся анонимное письмо, которое Отто Франк получил после освобождения из лагеря и в котором было названо имя нотариуса. Авторы расследования отметили, что раньше полиция мало отрабатывала версию его причастности. Они предположили, что нотариус мог выдать Франков в обмен на сохранение жизни и свободы ему и его собственной семье.

Вскоре после выхода телепередач про расследование и выпуска книги авторов раскритиковали другие специалисты. К примеру, швейцарский фонд Анны Франк заявил, что в расследовании множество ошибок.

Один из авторов расследования Питер ван Твиск заявил нидерландской вещательной корпорации NOS, что его крайне озадачило письмо от Ambo Anthos. По его словам, он и его соавторы никогда не претендовали, что выяснили окончательную истину, и надеялись только своей работой восполнить некоторые из остающихся лакун. Верность их версии он оценил в 85%.

Семья предпринимателя Отто Франка в Амстердаме пыталась скрыться от депортации в лагерь. Супруги с дочерьми и четверо их друзей в июле 1942 поселились в скрытых помещениях здания, где располагался офис бывшей компании Отто Франка "Опекта" и ее склады. Нелегалы занимали помещения на трех этажах, единственный проход к которым закрывала дверь, спрятанная за книжным шкафом. Об убежище первоначально знали только четыре сотрудника компании и их семьи. Все восемь человек 761 день жили в укрытии, Анна писала дневник, который впоследствии стал одним из наиболее известных свидетельств о жизни евреев в Европе во вторую мировую войну.

4 августа 1944 года в убежище пришла полиция и гестапо, и все восемь нелегалов были задержаны и отправлены в лагеря. Выжил только Отто Франк.