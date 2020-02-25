В Грузии пообещали продолжить интеграцию в НАТО, несмотря на неодобрение России

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Интеграция Грузии в Североатлантический альянс продолжится, несмотря на негативную реакцию РФ, заявляет глава грузинского МИД Давид Залкалиани.

"Конечно же, Россия всегда будет противиться этому. У нас нет иллюзий, что для России это неприемлемое развитие, но это повестка дня отношений НАТО и Грузии", - сказал Залкалиани во вторник журналистам.

Так он прокомментировал статью премьер-министра Георгия Гахария, опубликованную в понедельник, 24 февраля, в американском издании The Washington Times. В ней Гахария говорит о том, что Россия и сегодня противится полноценному членству Грузии в НАТО и поэтому, как он считает, пришло время, когда Альянс должен ответить на требование Грузии принять ее в НАТО.

По заявлению главы грузинского МИД, большая часть населения Грузии поддерживает эту цель, и вопрос вступления в НАТО внесен в конституцию страны. "Мы последовательно следуем нашим приоритетам", - подчеркнул Залкалиани.

Он считает, что для вступления Грузии в альянс на данный момент осталось лишь принятие членами НАТО соответствующего политического решения. "Все отмечают, что Грузия уже действует, как союзник. (...) Не вызывает сомнений, что Грузия, как самый продвинутый аспирант, выполняет все и имеет все практические инструменты для окончательного членства", - сказал министр.

Он также подчеркнул, что несмотря на отсутствие пока консенсуса среди натовских партнеров в этом вопросе, Грузия продолжит проведение всех необходимых реформ, чтобы быть готовой к соответствующему политическому моменту.

При этом Залкалиани, комментируя тему конфликтов, заверил, что Грузия "не будет использовать силу для возвращения своих территорий". "Нашей последовательной мирной политикой максимально помогаем партнерам окончательно убедиться в том, что у мирного процесса нет альтернативы, что это необратимый процесс, и мы идем путем реформ", - сказал грузинский министр.