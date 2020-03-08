Власти и оппозиция Грузии договорились изменить избирательную систему

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Представители властей и оппозиции достигли договоренности об изменении избирательной системы в Грузии.

Согласно согласованной модели, по пропорциональным (партийным) спискам в парламент осенью 2020 года будут избраны 120 депутатов, а по мажоритарным спискам - 30 депутатов.

По действующей модели выборов 77 депутатов избирались по пропорциональной системе и 73 по мажоритарной.

Представители властей и лидеры оппозиционных партий договорились и том, что партия, победившая в парламентских выборах, но не набравшая 40% поддержки избирателей, не сможет сформировать правительство.

Как заявил журналистам лидер оппозиционной партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе, соглашение хорошее и "способствует разрешению политического кризиса в Грузии".

По его словам, власти на следующей неделе должны инициировать в парламенте изменения в избирательной системе, и окончательно они будут зафиксированы в Конституции в ближайший месяц.