Первый случай коронавируса зафиксирован на материковой части Испании

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - У жительницы Барселоны во вторник диагностировали заражение коронавирусом Covid-19, сообщает El Pais.

Женщине 36 лет, она итальянка, но постоянно проживает в Барселоне. Недавно она посетила север Италии.

Это первый случай, когда вирус зафиксировали на материковой части Испании. До этого коронавирус выявили у туристов из Италии, Германии и Британии, которые отдыхали на Канарских островах и на Мальорке.