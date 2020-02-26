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Страны Европы усиливают меры по сдерживанию коронавируса

Страны Европы усиливают меры по сдерживанию коронавируса
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В европейских странах растет число случаев заражения новым типом коронавируса Covid-19, власти активизируют меры по борьбе с распространением заболевания.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Италии, где к настоящему времени число заразившихся приближается к 400, еще 12 человек скончались. Ряд стран ввел дополнительные медицинские проверки для пассажиров, прилетающих на рейсах из Италии.

Еврокомиссия и Европарламент рекомендовали всем своим сотрудникам, которые ездили в северные районы Италии, где зафиксирован высокий уровень заражения новым коронавирусом, не выходить на работу и отправиться на карантин на две недели.

Во Франции на фоне обострения ситуации с коронавирусом в Италии призвали всех, вернувшихся недавно из этой страны, воздержаться от посещения общественных мест и не отправлять детей в школы. В Великобритании также обратились к жителям страны с подобной рекомендацией. В рамках мер предосторожности в Англии закрыли сразу шесть школ из-за опасений, что ученики могли заразиться коронавирусом во время поездок в Италию.

В Румынии на карантин отправлены около десяти человек, недавно посещавших итальянские регионы, в которых зафиксировано быстрое распространение коронавируса. Многие страны, в том числе Австрия, Венгрия, Люксембург и Испания, предостерегли своих граждан от поездок в те области Италии, которые затронула "уханьская" инфекция. Власти Финляндии и Дании со своей стороны рекомендовали проявлять "чрезвычайную осторожность" при поездках за рубеж.

Болгарский авиаперевозчик Bulgaria Air, в свою очередь, отменил все перелеты между Софией и Миланом до 27 марта. В расположенной на границе с Италией австрийской федеральной земле Каринтии аннулировали запланированные лыжные гонки, в которых ожидалось участие около 300 человек из северных регионов этой страны.

Ранее на этой неделе первые случаи заражения были зафиксированы в Греции, на материковой части Испании, в Хорватии, Австрии и в других странах Европы.

Кроме того, три отеля - в Австрии, Франции и на Канарских островах - оказались помещены на карантин после того, как среди их гостей были выявлены случаи заражения.

Новый коронавирус Covid-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из Уханя - административного центра китайской провинции Хубэй - в декабре 2019 года. С этого времени в Китае зарегистрировано более 78 тыс. случаев заболевания COVID-19, количество жертв превысило 2,7 тыс. человек.

Вспышка коронавируса в Италии

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Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.Власти страны с воскресенья принимают масштабные меры по сдерживанию распространения вируса. Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.Перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии АВласти итальянской области Венето объявили о решении приостановить всемирно известный карнавал в ВенецииЖители штурмуют универсамы и продуктовые магазины, скупая продукты и товары первой необходимостиИтальянский дизайнер Джорджио Армани (на фото) отменил свой показ в Милане. Вместо него состоится закрытое дефиле, куда публика допущена не будет.Съемки седьмого фильма "Миссия невыполнима", которые должны были пройти в Венеции приостановлены в качестве меры предосторожности, из-за вспышки коронавирусаВ северных регионах Италии закрывают музеи, школы, университеты и другие общественные местаМедики выявили коронавирус у 152 человек на территории Италии, трое из них умерли. Это первые случаи смерти от коронавируса граждан одной из стран ЕС на территории Евросоюза. Ранее в Париже умер зараженный гражданин Китая.
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
Хроника 09 января – 26 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Covid-19 Италия Франция Румыния Великобритания Австрия

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