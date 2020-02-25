Число погибших от коронавируса в Италии увеличилось до 10

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Врачи выявили в Италии уже 322 случая заражения людей коронавирусом, сообщает во вторник телеканал RAI. Кроме того, 10 человек умерли в стране от последствий заражения этим вирусом.

Ранее во вторник поступали данные о 316 случаях заражения в Италии и о семи скончавшихся пациентах.

Согласно данным по состоянию на вечер вторника, наиболее напряженная обстановка сложилась в областях Ломбардия (240 случаев заражения и девять умерших) и Венето (43 случая заражения и один умерший).

Кроме того, коронавирус зафиксирован и в Эмилии-Романье, Пьемонте, Лацио, Трентино-Альто-Адидже, в Лигурии, в Тоскане и на Сицилии.

В последние дни в Италии быстро растет число заболевших. В оппозиции обвиняют правительство в том, что не были заблаговременно приняты меры по защите страны от коронавируса.