Число людей, заболевших коронавирусом в Южной Корее, превысило 1 тыс. человек

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Сеул сообщил о 169 новых случаях заболевания новым типом коронавируса за сутки, передает в среду агентство Yonhap.

Таким образом общее число случаев заражения COVID-19 в стране составило 1146 человек.

Сообщается, что из 169 новых случаев заболевания 153 обнаружены в городе Тэгу и в соседней провинции Северный Кенсан.

Также о заболевших сообщили почти все крупные провинции и города Южной Кореи. В частности, в Сеуле зарегистрировано четыре новых случая, в Пусане - восемь.

К настоящему времени в Южной Корее от нового вируса умерли 11 человек, в том числе 36-летний гражданин Монголии, который был госпитализирован для пересадки печени.

Таким образом общее число случаев заражения COVID-19 в стране составило 1146 человек.