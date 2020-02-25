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ВОЗ отметил неготовность мира к быстрому распространению коронавируса

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Помощник главы ВОЗ и глава совместной группы экспертов международной организации и Китая Брюс Эйлворд заявил, что страны мира слишком поздно начали готовиться к вспышке нового коронавируса.

"Страны оказались просто не готовы (к распространению коронавируса - ИФ)", - приводят европейские СМИ слова Эйлворда во время пресс-конференции в Женеве.

Он добавил, что, возможно, слишком быстрая реакция Китая на коронавирус и высокопрофессиональное лечение пациентов в этой стране дало "ложное чувство безопасности" другим странам.

Представитель ВОЗ призвал все страны "быть готовыми на случай, если завтра у них будут случаи заражения коронавируса".

"Китай знает, как делать так, чтобы люди не умирали от Covid-19... Но не везде в мире ситуация такая же. Это серьезная болезнь", - отметил Эйлворд.

Новый коронавирус начал распространяться из города Ухань - административного центра китайской провинции Хубэй - в декабре 2019 года.

По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс., летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тыс. случаях.

ВОЗ Китай

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