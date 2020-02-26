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Власти Сан-Франциско объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Мэр Сан-Франциско Лондон Брид объявил чрезвычайное положение в городе на фоне обеспокоенности по поводу международной вспышки коронавируса, сообщает The Hill.

По его словам, хотя в городе не было подтверждено ни одного случая заболевания коронавирусом, "глобальная картина быстро меняется" и необходимо "усилить готовность".

"Мы видим, что вирус распространяется в новых частях мира каждый день, и мы предпринимаем необходимые шаги, чтобы защитить жителей Сан-Франциско от вреда", - цитирует его издание.

Чрезвычайное положение позволит городским властям собрать ресурсы и персонал для ускорения мер по чрезвычайному планированию и повысить способность быстрого реагирования на потенциальные случаи коронавируса в городе.

Заявление Брида прозвучало на фоне предупреждений американских чиновников здравоохранения о возможности вспышки вируса в США.

На данный момент в США было подтверждено 57 случаев заболевания, среди них 40 - пассажиры, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Йокогаме.

США

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