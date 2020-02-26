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Первый случай заражения коронавирусом военнослужащего США зафиксирован в Южной Корее

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Американский солдат, дислоцированный в южнокорейском городе Чхильгок, показал положительный результат на новый коронавирус, сообщили в среду в Вооруженных Силах США в Южной Корее (USFK).

23-летний солдат, служащий на базе Кэмп-Кэролл, в настоящее время находится на карантине в своей резиденции за пределами базы.

Город Чхильгок находится недалеко от Тэгу, где в последние дни быстро распространился коронавирус.

Отмечается, что это первый случай, когда у служащего USFK был обнаружен коронавирус.

Южнокорейские и американские чиновники здравоохранения отслеживают контакты служащего.

"USFK осуществляет все соответствующие меры контроля, чтобы помочь контролировать распространение COVID-19", - говорится в релизе USFK.

Ранее сообщалось о 61-летней вдове офицера USFK, проживающий в Тэгу, тесты которой показали положительный результат на COVID-19.

Из общего числа 1тыс. 146 подтвержденных случаев заболевания в Южной Корее 944 пациента, более 82%, согласно официальной статистике, являются жителями Тэгу и прилегающей провинции Северный Кенсан.

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