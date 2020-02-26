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Что случилось этой ночью: среда, 26 февраля

Новые санкции США, нарастающий кризис на фоне невыдачи виз дипработникам, задержанный на Кутузовском "бэтмобиль"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США ввели санкции против 13 компаний и физлиц из РФ, КНР, Ирака и Турции. Госдеп объяснил это тем, что указанные лица поддерживают иранскую ракетную программу. В документе не указано, какие именно российские компании или физлица попали в этот санкционный список.

- 57 человек за сутки скончались из-за коронавируса в Китае, общее количество жертв превысило 2700 человек. Все случаи смертельного исхода за сутки - 52 - зарегистрированы в эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй. Вирус продолжает распространяться в Южной Корее - зарегистрировано более 160 случаев, в том числе заболел военнослужащий США. За пределами Китая число жертв нового коронавируса выросло с 37 до 49. В ВОЗ, комментируя Covid-19, отметили неготовность мира к быстрому распространению вируса.

- Россия и ряд стран потребовали запустить работу арбитража между США и ООН на фоне невыдачи американских виз иностранным дипломатам. По словам дипломатического источника "Интерфакса", "исчерпан "разумный и ограниченный срок", который был предусмотрен резолюцией Генассамблеи ООН". Зампостпреда РФ при ООН отметил нарастающий кризис - не продлеваются визы у уже работающих в миссии дипломатов, а также не выдаются новые визы гражданам России, которые отобраны для работы в Секретариате ООН. В частности, США не могут дать гарантий того, что они выдадут визу дипломату Воронцову для участия в работе Комиссии ООН по разоружению.

- На Кутузовском проспекте в Москве задержали "бэтмобиль". Машину изготовили самодельно в частной мастерской. Оно не зарегистрировано в государственных органах, не имеет сертификата одобрения типа транспортного средства и соответствующего допуска к участию в дорожном движении, сообщили в пресс-службе МВД.

- В Сочи двоих детей унесло течением реки в море. В поселке Лазаревское (Сочи) двое детей 12-и и 14-и лет пытались перейти реку Псезуапсе. От родителей или родственников заявлений о пропаже детей не поступало. Поиски ведутся на прибрежной территории.

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