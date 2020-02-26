В беспорядках на улицах Дели погибли 20 человек

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Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Дели за последние дни погибли не менее 20 человек, еще около 190 пострадали в результате беспорядков, которые начались после того, как был принят новый закон о гражданстве, сообщили в среду индийские СМИ.

"Из всех людей, доставленных в больницу, 189 пострадали, а 20 скончались", - приводят СМИ слова главврача больницы Guru Teg Bahadur в Дели.

Главный министр Дели Арвинд Кеджривал назвал ситуацию в городе "тревожной" и заявил, что нужно призвать военных, чтобы взять ситуацию под контроль.

"Полиция, несмотря на все усилия, не способна контролировать ситуацию и вселить уверенность. Необходимо вызвать вооруженные силы и немедленно ввести комендантский час в затронутых (беспорядками - ИФ) районах", - написал Кеджривал в твиттере.

С утра среды в наиболее пострадавших районах наблюдается усиление присутствия сил правопорядка.

По данным СМИ, накануне группа из 500 человек сломала двери мечети в районе Ашок-Нагар и подожгла ее. Позже вечером была сожжена еще одна небольшая мечеть и мусульманские лавки на местном рынке. Как сообщил житель района, банда на протяжении более трех часов крушила мечеть, выкрикивая индуистские националистические лозунги.

Беспорядки на северо-востоке Дели вспыхнули в воскресение и в понедельник приняли насильственный характер.

Спорный закон о гражданстве

Как отмечают СМИ, причиной тому послужило распоряжение лидера одной из ведущих партий Индии "Бхаратия Джаната Парти" Капила Мишры применить силу в отношении мусульман, заблокировавших дорогу на северо-востоке Дели в знак протеста против нового закона о гражданстве.

Протесты против этого закона начались в декабре прошлого года сразу после его принятия.

Новый закон о гражданстве позволяет христианам, индуистам и представителям других религиозных меньшинств из соседних стран, находящимся на территории Индии нелегально, получить индийское гражданство, если они докажут, что на родине их преследовали по религиозным причинам. Он касается граждан стран, где преобладает мусульманское население: Бангладеш, Пакистана и Афганистана. Мусульмане под этот закон не подпадают.

В результате критики закона обвинили правительство премьера Нарендры Моди в стремлении продолжить вытеснение из общественной жизни 200-миллионной исламской общины Индии, а сам закон назвали нарушением светской конституции страны.