Верховный суд Индии отложил рассмотрение жалоб на закон о гражданстве на фоне беспорядков

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Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд Индии перенес на 22 января рассмотрение обращений граждан, которые ставят под сомнение конституционность нового закона о предоставлении гражданства, сообщает в среду агентство Associated Press (AP).

AP напоминает, что этот закон касается нелегально прибывших в Индию христиан, индуистов и других представителей религиозных меньшинств, которые столкнулись с притеснениями в Пакистане, Бангладеш и Афганистане. Такие категории нелегалов могут рассчитывать на облегченное получение индийского гражданства. Однако этот закон не касается мусульман.

Такие меры вызвали серьезное недовольство в Индии. Критики заявили, что этот закон - еще один шаг правительства премьера Нарендры Моди, придерживающегося взглядов индуистского национализма, к вытеснению из общественной жизни 200-милионную исламскую общину Индии. Недовольные указывали на несоответствие положений закона светской конституции Индии.

Недовольство вылилось в акции протеста с требованием отменить закон, они сопровождались столкновениями с полицией. 16 декабря сообщалось о шести погибших. Накануне тысячи человек вышли на акции протеста в штатах Западная Бенгалия, Тамилнад и Карнатака.

В среду власти усилили меры безопасности в исламских кварталах Дели после беспорядков. Кроме этого, в штате Ассам на северо-востоке страны был введен комендантский час.