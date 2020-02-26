Saipem приняла экстренные меры в условиях распространения коронавируса

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Итальянская нефтесервисная компания Saipem резко сократила объем операций в связи с ростом числа новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Италии, в том числе в Ломбардии, где расположены ее офисы.

С 21 февраля всем сотрудникам Saipem в регионах, затронутых коронавирусом, предписано оставаться дома и избегать социальных контактов.

В офисах компании в Милане в выходные устроили санитарную обработку, говорится в пресс-релизе Saipem. "Эти действия будут повторяться ежедневно во всех рабочих помещениях компании", - сообщили в Saipem.

Кроме того, "все поездки за рубеж, а также в регионы максимального риска и из этих регионов отменены или сведены к минимуму", говорится в пресс-релизе.

Компания придерживается рекомендаций Минздрава, а также регионов, в которых зарегистрированы случаи коронавируса, чтобы "гарантировать максимальное здоровье и безопасность своим сотрудникам, клиентам и поставщикам".

Saipem ищет возможности сократить физическое присутствие сотрудников в офисах без ущерба для бизнеса, отмечается в пресс-релизе.

В общей сложности в Италии выявлено уже 323 случая заражения людей коронавирусом, в том числе 10 смертельных случаев. По данным на вечер вторника, наиболее напряженная обстановка сложилась в областях Ломбардия (240 случаев заражение и девять умерших) и Венето (43 случая заражения и один умерший). Кроме того, коронавирус зафиксирован и в Эмилии-Романье, Пьемонте, Лацио, Трентино-Альто-Адидже, в Лигурии, в Тоскане и на Сицилии.