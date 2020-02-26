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Weibo спрогнозировала сокращение выручки из-за коронавируса

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Владелец крупнейшей соцсети в Китае Weibo Corp. сообщил о падении чистой прибыли в октябре-декабря 2019 года на 43% - до $95,068 млн, или 42 цента на акцию, против $166,507 млн, или 73 центов на акцию годом ранее. В первом квартале компания ждет снижения выручки на 15-20% из-за коронавируса.

Новый коронавирус в Китае

Скорректированная прибыль компании на акцию в отчетном квартале составила 77 центов. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали показатель в среднем на уровне 72 центов. Квартальная выручка Weibo снизилась на 3% - до $468,148 млн - при прогнозе аналитиков на уровне $468,9 млн. Выручка от рекламы и маркетинга снизилась до $405,921 млн с $417,016 млн.

Количество пользователей соцсети с активностью учетной записи не реже раза в месяц к концу декабря выросло до 516 млн, что на 54 млн больше, чем годом ранее. Число пользователей, активных ежедневно, выросло на 22 млн, до 222 млн.

В Weibo отметили, что высокий уровень неопределенности вокруг развития ситуации с коронавирусом мешает прогнозировать влияние эпидемии на финансовые показатели. "По нашей нынешней наилучшей оценке, выручка Weibo в первом квартале сократится на 15-20% в годовом выражении без учета колебаний валютных курсов", - говорится в отчете.

ADR Weibo дешевеют на 11,9% на электронных торгах в Нью-Йорке. С начала года капитализация компании снизилась на 6,4%, до $5,35 млрд.

Weibo Китай Нью-Йорк

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