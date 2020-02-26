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Гражданин КНР, излечившийся от коронавируса, пойдет под суд в Сингапуре

Ху Цзюня обвинили в предоставлении ложных сведений о своих поездках

Гражданин КНР, излечившийся от коронавируса, пойдет под суд в Сингапуре
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Власти Сингапура в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Китае обвинили гражданина КНР, зараженного коронавирусом (Covid - 19), и его сингапурскую супругу в предоставлении ложной информации об истории их путешествий, уголовное дело в отношении них направлено в суд, сообщил в среду республиканский Минздрав.

Новый коронавирус в Китае

В заявлении ведомства говорится, что 38-летний житель китайского Уханя Ху Цзюнь и его жена, 36-летняя жительница Сингапура Ши Ша, дали ложные сведения об их перемещениях и местонахождении в период с 22 по 29 января этого года. По данным Минздрава, их дело будет рассмотрено в суде в пятницу, 28 февраля.

Сообщается, что Ху Цзюнь прибыл в Сингапур 22 января. У мужчины 31 января был выявлен коронавирус. Он выздоровел и был выписан из больницы 19 февраля. Однако ввиду того, что он, как и его супруга, солгали по поводу своих перемещений после возвращения в Сингапур, власти не смогли вовремя установить круг возможных контактов этого человека в то время, как он был носителем вируса.

В заявлении министра отмечается, что любое лицо, нарушившее сингапурский закон об инфекционных заболеваниях, подлежит штрафу в размере $7150 и шести месяцам тюремного заключения.

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