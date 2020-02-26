Поиск

Самолет ВКС РФ выполнил 4-часовой полет над военными объектами Турции

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Российский самолет Ту-154М ЛК-1 в среду совершил наблюдательный полет над военными объектами и базами Турции в рамках международного Договора по открытому небу, следует из данных сайта Flightradar24.

По имеющимся сведениям, российский военный самолет, вылетевший с авиабазы близ города Эскишехир, в течение около четырех часов летал над центральными и южными районами Турции.

В частности, Ту-154М ЛК-1 пролетел над районом авиабазы Инджирлик на юге Турции вблизи границы с Сирией, где базируется авиация ВВС США, а также размещен склад с американскими ядерными авиабомбами.

Самолет российских Военно-космических сил (ВКС) прибыл с подмосковного аэродрома Кубинка на турецкую авиабазу близ города Эскишехир во вторник, 25 февраля.

В понедельник, 24 февраля, начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков сообщил, что российские наблюдатели в период с 25 по 28 февраля выполнят полет над территорией Турции в рамках Договора по открытому небу. По его словам, максимальная дальность полета должна составить 1900 километров.

"Российский самолет наблюдения будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а турецкие специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором", - отметил он.

В последнее время в отношениях Москвы и Анкары отмечается напряженность, связанная с обстановкой в сирийской провинции Идлиб. В частности, Россия обвиняла турецких военных в артиллерийских обстрелах позиций сирийской армии и поддержке атак боевиков.

Договор по открытому небу (Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Ту-154М ЛК-1 ВКС РФ Турция Сирия

Новости по теме

Новости

В Финляндии выявили второй случай заражения коронавирусом

В Китае выявили коронавирус у мужчины, прилетевшего в Шанхай через Москву

В Китае выявили коронавирус у мужчины, прилетевшего в Шанхай через Москву

В армии США признали, что утратили часть своего превосходства над Россией

В армии США признали, что утратили часть своего превосходства над Россией
Новый коронавирус в Китае

Голикова попросила россиян не ездить в Италию

Новый коронавирус в Китае

Число новых заражений коронавирусом вне Китая впервые превысило показатели в КНР

Число новых заражений коронавирусом вне Китая впервые превысило показатели в КНР

Эрдоган назвал дату и место проведения встречи по Идлибу

Гражданин КНР, излечившийся от коронавируса, пойдет под суд в Сингапуре

Гражданин КНР, излечившийся от коронавируса, пойдет под суд в Сингапуре

Зеленский подпишет указ о "Дне сопротивления Крыма российской оккупации"

Новый коронавирус в Китае

Первый француз умер от коронавируса

Первый француз умер от коронавируса

Гульнара Каримова готова отказаться от $686 млн в пользу Узбекистана в обмен на прекращение дела

Гульнара Каримова готова отказаться от $686 млн в пользу Узбекистана в обмен на прекращение дела
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');