Самолет ВКС РФ выполнил 4-часовой полет над военными объектами Турции

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Российский самолет Ту-154М ЛК-1 в среду совершил наблюдательный полет над военными объектами и базами Турции в рамках международного Договора по открытому небу, следует из данных сайта Flightradar24.

По имеющимся сведениям, российский военный самолет, вылетевший с авиабазы близ города Эскишехир, в течение около четырех часов летал над центральными и южными районами Турции.

В частности, Ту-154М ЛК-1 пролетел над районом авиабазы Инджирлик на юге Турции вблизи границы с Сирией, где базируется авиация ВВС США, а также размещен склад с американскими ядерными авиабомбами.

Самолет российских Военно-космических сил (ВКС) прибыл с подмосковного аэродрома Кубинка на турецкую авиабазу близ города Эскишехир во вторник, 25 февраля.

В понедельник, 24 февраля, начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков сообщил, что российские наблюдатели в период с 25 по 28 февраля выполнят полет над территорией Турции в рамках Договора по открытому небу. По его словам, максимальная дальность полета должна составить 1900 километров.

"Российский самолет наблюдения будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а турецкие специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором", - отметил он.

В последнее время в отношениях Москвы и Анкары отмечается напряженность, связанная с обстановкой в сирийской провинции Идлиб. В частности, Россия обвиняла турецких военных в артиллерийских обстрелах позиций сирийской армии и поддержке атак боевиков.

Договор по открытому небу (Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.