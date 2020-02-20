В МИД РФ заявили о нарушении Турцией договоренностей по Идлибу

Москва опасается, что поддержка Анкарой атаки боевиков в Идлибе может спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Турция, поддержав в четверг атаку вооруженных боевиков в сирийском Идлибе, нарушила российско-турецкие договоренности о размежевании вооруженной оппозиции и террористов и создании демилитаризованной полосы, говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства.

"Данный инцидент является нарушением российско-турецких договоренностей о размежевании вооруженной оппозиции и террористов и создании демилитаризованной полосы, рискует спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта в этой части национальной территории Сирии", - сказала Захарова.

Также она выразила "серьезную озабоченность подобной поддержкой боевиков со стороны вооруженных сил Турции".

Зона деэскалации Идлиб, последний крупный очаг сопротивления правительственной армии в Сирии, помимо одноименной провинции включает часть территорий соседних провинций - Латакии, Хама и Алеппо.

Ранее в четверг Центр по примирению враждующих сторон сообщил, что российская авиация нанесла удар на севере Сирии после того, как Турция поддержала массированные атаки боевиков, "что позволило террористам прорвать оборону сирийской армии". По просьбе сирийского командования самолеты Су-24 ВКС России нанесли удар по прорвавшимся вооруженным формированиям террористов, что позволило сирийским войскам отбить все атаки.

Также в заявлении центра говорилось, что турецкие вооруженные силы прекратили огонь по позициям армии Сирии после обращения российских военных по линии предотвращения инцидентов.

Минобороны Турции заявило, что в ходе операции в сирийской провинции Идлиб в четверг уничтожено 50 военнослужащих армии Сирии, пять танков, два БТР и гаубица.

Глава оборонного ведомства Турции Хулуси Акар заявил, что Вашингтон мог бы обеспечить Анкару зенитными ракетными комплексами Patriot для поддержки турецких действий в Идлибе. По его словам, целью турецкой армии в Идлибе являются сирийские силы, а не Россия, и российско-турецкие переговоры в ближайшее время продолжатся.

В последнее время между Москвой и Анкарой есть разногласия по Идлибской зоне деэскалации, где значительно обострилась обстановка. Турция обвиняет сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и требует от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации. Российские военные заявляли, что армия Сирии отвечала на атаки боевиков.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 19 февраля потребовал от Дамаска в ближайшие дни отвести войска на позиции, предшествовавшие наступлению позиции в Идлибе, пригрозив в противном случае начать полномасштабные военные действия на севере Сирии. Он назвал вопросом времени начало турецкой военной операции в Идлибе, отметив, что она может начаться "внезапно однажды ночью". Переговоры РФ и Турции по ситуации в Идлибе, по словам Эрдогана, пока не принесли результата и будут продолжены.