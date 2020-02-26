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Британские истребители поднимались на перехват российских Ту-95 у берегов Норвегии

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Пара истребителей дежурных сил британских Королевских военно-воздушных сил (ВВС) Typhoon ("Тайфун") в среду поднималась с авиабазы Лоссимут для встречи российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, полет которых был зафиксирован у побережья Норвегии, сообщили западные авиационные ресурсы.

По их сведениям, британские самолеты курсировали в районе Шетландских островов в ожидании подлета к Шотландии российских "стратегов". Для обеспечения длительности их полетов был также задействован самолет-заправщик Voyager, вылетевший с авиабазы Брайз-Нортон в Англии. После длительного патрулирования самолеты вернулись на базы, не дождавшись подлета российских бомбардировщиков.

По имеющимся данным, пара бомбардировщиков Воздушно-космических сил (ВКС) РФ пролетела вблизи севера Норвегии в западном направлении. Для идентификации и сопровождения российских самолетов в небо поднимались два истребители ВВС Норвегии с авиабазы в Будё.

Кроме того, для возможной встречи бомбардировщиков ВКС РФ над Северным морем патрулировал один истребитель F-16 ВВС Нидерландов.

Великобритания Россия Норвегия Нидерланды ВКС РФ

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