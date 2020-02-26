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Северный флот РФ опроверг данные о полетах Ту-95 у берегов Норвегии

Там заявили, что 12-часовой полет над Норвежским и Баренцевым морями совершила пара противолодочных Ту-142

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Два российских дальних противолодочных самолета Ту-142 выполнили полет над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей при строгом соблюдении международных правил использования воздушного пространства, стратегические бомбардировщики Ту-95 в этом районе полеты не выполняли, сообщили в пресс-службе Северного флота России.

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"Продолжительность полетного задания в общей сложности составила более 12 часов", - говорится в сообщении флота.

Ранее в среду стало известно, что для сопровождения российских самолетов в воздух поднимались истребители дежурных сил британских ВВС Typhoon с задействованием самолета-заправщика Voyager. Кроме того, в воздух поднимались два истребителя ВВС Норвегии и истребитель ВВС Нидерландов, свидетельствуют данные западных авиаресурсов.

Северный флот проинформировал, что экипажи Ту-142 отработали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Ту-142 - дальний самолет противолодочной обороны, один из самых больших в мире. Предназначен для борьбы с подводными лодками вероятного противника, создания и контроля в течение продолжительного времени противолодочных рубежей большой протяжённости. По кодификации НАТО - Bear-F. Практическая дальность полета Ту-142 - 12550 км, боевой радиус действия - 6400 км.

Российская стратегическая авиация - Ту-160 и Ту-95МС, а также противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38 регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

В марте 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "впервые с советских времен осуществлены полеты противолодочной авиации через Северный полюс к североамериканскому континенту".

В ноябре 2017 года начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Россия увеличила интенсивность полетов дальней авиации до уровня, который был при СССР.

Россия Великобритания Норвегия Нидерланды Северный флот РФ

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