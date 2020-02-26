Северный флот РФ опроверг данные о полетах Ту-95 у берегов Норвегии

Там заявили, что 12-часовой полет над Норвежским и Баренцевым морями совершила пара противолодочных Ту-142

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Два российских дальних противолодочных самолета Ту-142 выполнили полет над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей при строгом соблюдении международных правил использования воздушного пространства, стратегические бомбардировщики Ту-95 в этом районе полеты не выполняли, сообщили в пресс-службе Северного флота России.

"Продолжительность полетного задания в общей сложности составила более 12 часов", - говорится в сообщении флота.

Ранее в среду стало известно, что для сопровождения российских самолетов в воздух поднимались истребители дежурных сил британских ВВС Typhoon с задействованием самолета-заправщика Voyager. Кроме того, в воздух поднимались два истребителя ВВС Норвегии и истребитель ВВС Нидерландов, свидетельствуют данные западных авиаресурсов.

Северный флот проинформировал, что экипажи Ту-142 отработали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Ту-142 - дальний самолет противолодочной обороны, один из самых больших в мире. Предназначен для борьбы с подводными лодками вероятного противника, создания и контроля в течение продолжительного времени противолодочных рубежей большой протяжённости. По кодификации НАТО - Bear-F. Практическая дальность полета Ту-142 - 12550 км, боевой радиус действия - 6400 км.

Российская стратегическая авиация - Ту-160 и Ту-95МС, а также противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38 регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

В марте 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "впервые с советских времен осуществлены полеты противолодочной авиации через Северный полюс к североамериканскому континенту".

В ноябре 2017 года начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Россия увеличила интенсивность полетов дальней авиации до уровня, который был при СССР.