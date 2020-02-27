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Победителем карнавала в Рио стала школа самбы "Унидус ду Вирадоуру"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Титул чемпиона, победителя карнавала в бразильском городе Рио-де-Жанейро в среду (по местному времени) получила известная школа самбы "Унидус ду Вирадоуру", сообщает в ночь на четверг бразильский телеканал "Глобу".

Выступление этой школы на карнавале этого года было посвящено культуре штата Байя на северо-востоке Бразилии и истории женщин-рабынь из этого штата, которые усердно работали, чтобы выкупить себе вольные. В историю Бразилии движение, организованное этими женщинами, вошло под наименованием "Победительниц Итапуана".

В представлении "Унидус ду Вирадоуру" в этом году приняли участие 2,6 тыс. танцоров и музыкантов этой школы. В шествии также были задействованы шесть "каррус" - огромных тематически декорированных передвижных платформ, на которых также происходило танцевально-театральное действо, раскрывающее основную тему выступления.

Во время шествия каждой школы самбы, которое длится час, жюри должно оценить все представление в целом, а также слаженность работы танцоров, музыкантов и оригинальность темы представления.

"Унидус ду Вирадоуру" завоевали титул чемпионов карнавала в Рио-де-Жанейро во второй раз. В первый раз они победили на этом карнавале в 1997 году. В прошлом году школа "Унидус ду Вирадоуру" вышла на второе место, тогда она отдала пальму первенства другой именитой школе "Мангейра".

Школа самбы "Унидус ду Вирадоуру" основана в 1948 году в квартале Вирадоуру бразильского города Нитерой (штат Рио-де-Жанейро). Школа выступает под флагом бело-красного цвета.

Парад победителя карнавала в Рио-де-Жанейро состоится на самбадроме "Сан-Маркис ди Сапукаи" 29 февраля.

Карнавал в Рио-де-Жанейро проходил с прошлой пятницы по вторник этой недели. Наиболее именитые школы выступали в воскресенье и понедельник. По данным бразильской прессы, в этом году на карнавал в Рио-де-Жанейро прибыли 2 млн туристов. В местной федерации торговли сообщили, что карнавальные празднества привнесут в экономику города 1 млрд реалов (около $232 млн). По данным федерации, каждый турист и житель города в период карнавала тратит в сутки примерно $50, при этом почти половина доходов - 44,6% - приходится на точки общепита.

Карнавал в Бразилии

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Рио-де-Жанейро Унидус ду Вирадоуру Бразилия

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