Власти Турции сообщили о 22 погибших военных вместо девяти

Ряд западных СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что число жертв может быть и больше

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Сирийский авиаудар в Идлибе привёл к гибели 22 турецких военных, заявили власти турецкой приграничной провинции Хатай.

В свою очередь, ряд западных СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что число жертв может быть и больше.

Ранее сообщалось о девяти погибших.

Кроме того, по информации турецкой стороны, ещё несколько бойцов ВС Турции получили ранения, отмечает агентство "Анадолу".

На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл экстренное совещание по вопросам безопасности, сообщает агентство.