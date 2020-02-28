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Власти Турции сообщили о 22 погибших военных вместо девяти

Ряд западных СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что число жертв может быть и больше

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Сирийский авиаудар в Идлибе привёл к гибели 22 турецких военных, заявили власти турецкой приграничной провинции Хатай.

В свою очередь, ряд западных СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что число жертв может быть и больше.

Ранее сообщалось о девяти погибших.

Кроме того, по информации турецкой стороны, ещё несколько бойцов ВС Турции получили ранения, отмечает агентство "Анадолу".

На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл экстренное совещание по вопросам безопасности, сообщает агентство.

Турция Сирия

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