Число погибших в Идлибе турецких военных выросло до 29

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Сирийский авиаудар в Идлибе привёл к гибели 29 турецких военных, заявили журналистам власти турецкой приграничной провинции Хатай.

Кроме того, 36 военнослужащих ранены.

Ранее поступали данные о 22 погибших.

В свою очередь, некоторые западные СМИ сообщают со ссылкой на очевидцев, что число жертв может быть и больше.

На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл экстренное совещание по вопросам безопасности, сообщает агентство Anadolu.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей партии в среду заявил, что Анкара не намерена идти на уступки по Идлибу и продолжит наращивать военное присутствие в сирийской провинции.

"Сторонники Башара Асада обязательно должны отступить за линию соприкосновения, определенную сочинскими договоренностями. Время, отведенное Асаду, истекает". "Турция не сделает ни шагу назад и оттеснит (войска) режима за пределы выделенной зоны (деэскалации)", - добавил Эрдоган.

Ранее в феврале он заявил, что силы Асада должны отойти за линию Идлибской зоны деэскалации, обещав в противном случае оттеснить сирийские войска.

В Идлибской зоне деэскалации армия Турции разместила 12 наблюдательных постов, часть из которых после начала наступления сирийской армии оказалась у нее в тылу.