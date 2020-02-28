В Анкаре сообщили об ответных ударах по позициям ВС Сирии в Идлибе

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Турецкие военные наносят в ночь на пятницу ответные удары по позициям сирийских правительственных сил в провинции Идлиб, сообщил глава управления по связан администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

По сообщению турецких СМИ, он пояснил, что огонь по целям ведётся как с воздуха, так и с земли.

Ранее турецкие власти сообщили о гибели 22 своих военных в результате удара ВВС Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей партии в среду заявил, что Анкара не намерена идти на уступки по Идлибу и продолжит наращивать военное присутствие в сирийской провинции.

"Сторонники Башара Асада обязательно должны отступить за линию соприкосновения, определенную сочинскими договоренностями. Время, отведенное Асаду, истекает". "Турция не сделает ни шагу назад и оттеснит (войска) режима за пределы выделенной зоны (деэскалации)", - добавил Эрдоган.

Ранее в феврале он заявил, что силы Асада должны отойти за линию Идлибской зоны деэскалации, обещав в противном случае оттеснить сирийские войска.

В Идлибской зоне деэскалации армия Турции разместила 12 наблюдательных постов, часть из которых после начала наступления сирийской армии оказалась у нее в тылу.