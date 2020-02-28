Что случилось этой ночью: пятница, 28 февраля

33 погибших турецких военных, инсульт осужденного в США Ярошенко, вернувшийся к владельцу московский "бэтмобиль"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сирийский авиаудар в Идлибе привел к гибели турецких военных. По последним данным, число погибших достигло 33. На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл экстренное совещание по вопросам безопасности. Турецкие военные нанесли в ночь на пятницу ответные удары по позициям сирийских правительственных сил в провинции Идлиб.

- Приговоренный в США к 20 годам лишения свободы российский летчик Константин Ярошенко заявил, что мог перенести инсульт. Как рассказали "Известия", "25 февраля он почувствовал онемение левой ноги, а левая часть лица покрылась красными пятнами. После чего ему стало труднее передвигаться, он плохо спит". По словам газеты, он не получил медицинской помощи и отметил, что он не единственный, кто жалуется на проблемы с оказанием медицинской помощи в "Данбери", при этом в тюрьме очень много больных заключенных.

- Задержанный в Москве "бэтмобиль" вернули после уплаты штрафа в 40 тыс. руб. Машина полностью технически пригодна к эксплуатации, а поставить в России на учет ее не удалось из-за габаритов - 6 метров в длину и 4 в ширину. Водителя оштрафовали по статьям "нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства", а также вынесли два определения о возбуждении дела об административном правонарушении.

- Cенаторы США призвали ввести санкции против ответственных за нарушения прав человека чиновников РФ. Сенат выразил "поддержку тем, кто несправедливо осужден в Российской Федерации" и осудил "практику политически мотивированного лишения свободы".

- Общее число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти и превысило 83 тыс. человек. Показатель в Китае составил 78824, за его пределами заболели почти 4200 человек, из них больше всего - 1766 - в Южной Корее. В Китае за сутки погибли 44 человека, в остальном мире - 13 человек.