44 человека за сутки погибли от коронавируса в Китае

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 44 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и выявлено 327 новых заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

С декабря число жертв коронавируса составило 2788 человек, зарегистрировано 78824 случаев заболевания.

В эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй за сутки скончался 41 человек, двое - в Пекине, один - в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

С декабря прошлого года от коронавируса в провинции скончались 2682 человека, заболели 65914. По состоянию на четверг, 26,4 тыс. человек вылечились и выписаны из больниц.

Всего в медучреждениях страны в настоящее время проходит курс лечения 39,9 тыс. человек, состояние более 7,95 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 36 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части с декабря прошлого года зарегистрировано 135 случаев заболевания: в Гонконге - 93 (при двух случаях смертельного исхода), в Макао - 10, на Тайване - 32 (один случай смерти).