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Первый случай заболевания новым коронавирусом зафиксирован в Литве

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Литвы заявило о первом случае заражения коронавирусом (COVID-19), заболевший вернулся в страну из итальянской Вероны.

"В настоящее время пациент находится в изоляции в больнице города Шяуляй, где имеется все необходимое для лечения подобного рода заболеваний. В настоящее время у нее наблюдаются слабовыраженные симптомы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте местного Минздрава.

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