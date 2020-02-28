Первый случай заболевания новым коронавирусом зафиксирован в Литве

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Литвы заявило о первом случае заражения коронавирусом (COVID-19), заболевший вернулся в страну из итальянской Вероны.

"В настоящее время пациент находится в изоляции в больнице города Шяуляй, где имеется все необходимое для лечения подобного рода заболеваний. В настоящее время у нее наблюдаются слабовыраженные симптомы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте местного Минздрава.