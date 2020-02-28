Новая Зеландия стала 48-й страной распространения коронавируса

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Власти Новой Зеландии подтвердил первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в стране, пишет New Zealand Herald. Заболел человек, прилетевший в Окленд в среду из Ирана рейсом Emirates через Бали. Страна стала 48-й в списке государств, куда пришла новая инфекция

Ему за 60, врачи оценивают его состояние как стабильное.

Мужчина доехал из аэропорта до дома в частном автомобиле. Дома родные заметили, что он начал кашлять и у него начались проблемы с дыханием. Они отвезли его в больницу и рассказали, что он побывал в Иране. Его госпитализировали. Анализы с третьего раза показали, что он заражен коронавирусом. Первые два дали отрицательный результат, отметили в Минздраве страны.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн подтвердила эту информацию на пресс-конференции в Сиднее.