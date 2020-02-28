Обострение ситуации в Идлибе. Главное к этому часу

Город Саракиб в провинции Идлиб Фото: AP/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Более 30 турецких военных погибли в результате налетов ВВС Сирии на позиции террористических группировок в сирийской провинции Идлиб, сообщили в пятницу турецкие власти.

На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл экстренное совещание по вопросам безопасности.

Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в свою очередь сообщил, что в ответ на гибель сослуживцев турецкие военные в ночь на пятницу нанесли удары по позициям сирийских правительственных сил в Идлибе как с воздуха, так и с земли.

По его словам, на действия "нелегитимного сирийского режима, обратившего оружие против турецких солдат, будет дан многократный ответ".

"По всем обнаруженным целям режима продолжают наноситься удары с помощью воздушных и наземных средств поддержки", - сказал он.

Позиция Турции по Идлибу

Вице-президент Турции Фуат Октай в связи с этой ситуацией заявил, что власти Сирии ответят за гибель турецких военнослужащих в сирийской провинции Идлиб.

"Глава террористического государства (президент Сирии Башар - ИФ) Асад, который войдет в историю как военный преступник, и сотрудники его режима заплатят высокую цену за это вероломное нападение", - цитируют турецкие СМИ заявление вице-президента.

Ранее в минувшую среду Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей партии заявил, что Анкара не намерена идти на уступки по Идлибу и продолжит наращивать военное присутствие в сирийской провинции.

"Сторонники Башара Асада обязательно должны отступить за линию соприкосновения, определенную сочинскими договоренностями. Время, отведенное Асаду, истекает", - отмечал он.

"Турция не сделает ни шагу назад и оттеснит (войска) режима за пределы выделенной зоны (деэскалации)", - добавил Эрдоган.

В Идлибской зоне деэскалации армия Турции разместила 12 наблюдательных постов, часть из которых после начала наступления сирийской армии оказалась у нее в тылу.

Анкара ищет поддержки у союзников

После удара по турецким военным глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел в четверг вечером телефонные переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

По итогам разговора официальный представитель главы альянса Оана Лунгеску заявила, что Столтенберг осуждает удары армии режима Башара Асада по Идлибу и призывает положить конец нападениям.

По ее словам, генсек альянса заявил, что "все стороны должны способствовать снижению напряженности, предотвращению дальнейшего усугубления этой очень опасной обстановки и ужасающей гуманитарной ситуации, которые сложились в регионе".

Между тем, Пентагон сообщил, что ситуацию в Идлибе обсудили по телефону министры обороны США Марк Эспер и Турции Хулуси Аакар.

"В ходе беседы стороны обсудили грубую агрессию режима Асада в Идлибе, которую поддерживают Россия и Иран, и которая привела к гуманитарному кризису на северо-западе Сирии", - говорится в сообщении ведомства.

Эспер по итогам беседы написал в Twitter, что стороны затронули тему "совместной работы" над этими проблемами.

"Мы изучаем возможности того как Соединенные Штаты могут вместе работать с Турцией и с международным сообществом", - заявил глава Пентагона.

США оценивают наиболее эффективные способы поддержки Турции на фоне кризиса в сирийском Идлибе, заявляла в свою очередь постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчинсон.

"В Идлибе мы хотим, чтобы Турция защищала там народ от Асада (...) Турция - наш союзник. Мы на одной стороне во многих областях, но в Сирии особенно, мы обеспокоены всем тем, что делает Асад, нападая на Идлиб, на людей в Идлибе снова", - сказала Хатчинсон в ходе пресс-конференции.

Она также выразила надежду, что сирийский удар в Идлибе заставит Анкару пересмотреть свои отношения с Россией и отказаться от российских систем С-400.

"Я надеюсь, что президент Эрдоган увидит, что мы союзники их прошлого и их будущего и им нужно отказаться от С-400. Они видят, что такое Россия, они видят, что они делают сейчас. И если они нападают на турецкие войска, то это должно перевесить все остальное, что происходит между Турцией и Россией", - сказала она.

Турция пугает Европу наплывом беженцев

В связи с ситуацией в Идлибе Турция больше не будет препятствовать сирийским беженцам в их попытках добраться до Европы, заявил пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик.

"Миграционная политика Турции остается неизменной, однако мы больше не в состоянии сдерживать беженцев", - приводит слова Челика агентство Anadolu.

По данным СМИ, в преддверии неминуемого прибытия беженцев из Идлиба турецкая полиция, береговая охрана и пограничники получили приказ не сдерживать сирийских мигрантов на наземных и морских пограничных пунктах.

Турция уже приняла около 3,7 млн сирийских беженцев. В соответствии с соглашением, заключенным в 2016 году, Европейский Союз предоставил миллиарды евро помощи в обмен на согласие Анкары остановить приток мигрантов в Европу.

Россия отвергает обвинения Анкары и не пойдет на перемирие с террористами

Комментируя обстановку в Идлибе, в пятницу в Минобороны РФ заявили, что под обстрел в Идлибе попали турецкие подразделения, которые оказались в боевых порядках бандформирований, причем Анкара не предупреждала о местонахождении военнослужащих.

"27 февраля в районе населенного пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие, находившиеся в боевых порядках террористических формирований", - говорится в заявлении, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

"При этом согласно переданным турецкой стороной российскому Центру примирения (центр примирения враждующих сторон в Сирии, структура российской группировки - ИФ) координатам, никаких подразделений турецких вооруженных сил в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было находиться", - говорится в заявлении.

Ранее российские военные завили, что Турция помогает боевикам в Идлибской зоне деэскалации ударами артиллерии и использованием беспилотников.

"В нарушение сочинских договоренностей в Идлибской зоне деэскалации турецкая сторона продолжает поддержку действий незаконных вооруженных формирований огнем артиллерии и применением разведывательно-ударной беспилотной авиации для ударов по подразделениям сирийских вооруженных сил", - сказал в минувший четверг на брифинге начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев, который в подтверждение своих слов привел конкретные факты нарушений Анкарой этих договоренностей.

Между Москвой и Анкарой есть разногласия по Идлибской зоне деэскалации, где значительно обострилась обстановка.

Турция обвинила сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и потребовала от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации. Руководство Турции грозило начать в Идлибе военную операцию.

Российские военные в свою очередь заявляют, что армия Сирии в Идлибской зоне отвечает на атаки боевиков.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отверг предложения о заключении перемирия с террористическими группировками в Идлибе, заявив, что это только поощряет их деятельность и нарушает нормы международного права.

"В позиции некоторых наших коллег - вольно или невольно - преобладает стремление оправдывать бесчинства радикальных и террористических группировок. Иначе трудно объяснить увещевания о возможности заключения договоренностей о перемирии с бандитами, как это происходит при обсуждении ситуации в Идлибе", - сказал Лавров, выступая во вторник на сегменте высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека.

Министр подчеркнул, что "это - не забота о правах человека, а капитуляция перед террористами, а то и поощрение их деятельности - в грубейшее нарушение универсальных конвенций и многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН".