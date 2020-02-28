В Турции несколько сотен мигрантов направились к границе с Грецией

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Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Не менее 300 мигрантов направляется с северо-запада Турции к границе с Грецией, так как турецкие власти распорядились более не препятствовать проходу беженцев в Европу, сообщила в пятницу турецкая газета "Сабах".

По данным издания, около 300 мигрантов, среди которых граждане Ирана, Сирии и Ирака, около полуночи начали движение в сторону провинции Эдирне, которая граничит с Грецией.

Ранее власти Турции заявили, что силы безопасности не будут чинить препятствий в пересечении границы мигрантам, в том числе из Сирии, Афганистана и Ирана. Кроме того, пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик предупредил, что в связи с новым обострением ситуации в Идлибе Анкара не будет мешать сирийским беженцам добраться до Европы.

Анкара неоднократно заявляла, что не справится с новой волной мигрантов, поскольку на данный момент в Турции уже проживает более 3,7 млн беженцев.

В прошлом году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара откроет сирийским беженцам проход в Европу в случае, если Турция не получит международной поддержки в решении проблемы с их размещением.

С 2011 года, когда начался конфликт в Сирии, Турция стала главным маршрутом для мигрантов, желающих попасть в Европу. В марте 2016 года ЕС и Турция заключили соглашение по урегулированию миграционного кризиса. Брюссель и Анкара договорились о том, что новые нелегальные мигранты, прибывающие из Турции на греческие острова, будут возвращены обратно, а в ЕС из Турции будут переселять только военных беженцев.

Это соглашение также ускорит предоставление финансовой помощи Турции в размере нескольких миллиардов долларов для разрешения миграционного кризиса.