Эрдоган проведет телефонные переговоры с Трампом, Меркель и Макроном

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Эрдоган, как ожидается, проведет в пятницу телефонные переговоры с президентами США Дональдом Трампом, Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым, сообщил представитель канцелярии главы турецкого государства Фахреттин Алтун.

По его словам, основной темой консультаций станет развитие ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Очередное обострение ситуации в этой провинции произошло в ночь на пятницу. Турецкие власти сообщили, что более 30 турецких военных погибли в Идлибе в результате налетов ВВС Сирии. В ответ на гибель сослуживцев турецкие военные в ночь на пятницу нанесли с воздуха и земли удары по позициям сирийских правительственных сил в Идлибе.