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Глава МИД Украины предложил ООН отправить в Донбасс миссию для оценки размещения миротворцев

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что во время визита в США он обратился к руководству ООН с просьбой прислать на Украину миссию, которая оценит возможность размещения на Донбассе миротворческой миссии ООН.

В интервью телеканалу "Украина 24" в пятницу Пристайко сказал, что во время встреч с генеральным секретарем ООН и президентом Генеральной Ассамблеи обсудил план действий в случае невыполнения Минских соглашений.

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"На каждой встрече говорил, что, наверное, подойдет вопрос к тому, когда мы упремся в невыполнение "Минска" так, как он прописан, и наверное, нам придется к вам обращаться по основанию (миротворческой - ИФ) миссии", - заявил он. "Пришлите, пожалуйста, оценочную миссию, которая не требует решения Совета Безопасности ООН, не предусматривает вето кого угодно. Пришлите, пускай эти люди поедут, вам объяснят: возможно это, невозможно", - сказал глава МИД Украины.

Он также коснулся темы выполнения семи пунктов коммюнике, принятого по результатам "нормандского саммита" в Париже в декабре 2019 года. Пристайко отметил, что они должны быть выполнены до будущей встречи лидеров "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ).

"Вопрос был такой: будет ли встреча в апреле. Я напомнил просто журналистам о том, что лидеры договорились не в апреле, лидеры договорились: давайте встретимся через четыре месяца. Очевидно, с 9 декабря посчитали четыре месяца - апрель, и как-то в головах у всех "засело" слово апрель", - сказал Пристайко.

Однако, по словам главы украинского внешнеполитического ведомства, российская сторона говорит теперь о том, что договоренность состояла в том, чтобы встретиться, когда будет достигнут прогресс.

"Мы не должны ставить: "апрель и все". Наша задача - чтобы мы выполнили все семь пунктов. В частности, первый - прекратить стрелять, чтобы наши солдаты не погибали. А в этом январе наших солдат погибло больше, чем в прошлом январе" - подчеркнул Пристайко.

Украина Донбасс ООН

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