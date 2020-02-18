Глава МИД Украины напомнил о предложении создать коридор безопасности на границе с РФ

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Одним из возможных вариантов обеспечить контроль границы с Россией в Донбассе украинскими пограничниками является создание коридора безопасности под контролем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы "Свобода слова" на украинском телеканале ICTV.

Он подчеркнул, что принципиальной позицией Киева остается контроль украинской границы украинскими пограничниками.

"Это идеальный вариант, над которым работает и правительство, и президент, и все остальные. Каким образом мы придем к этому - этот неидеальный путь к этому идеальному варианту - возможен тот, что, например, был предложен в первом "Минске" еще в 2014 году, когда было записано о том, что вдоль украинско-российской официальной границы создается коридор безопасности под контролем ОБСЕ. К пребольшому сожалению, большинство забыли о том, что такое достигнуто было соглашение, и в этом контексте не продвигается развитие наших переговоров", - сказал Пристайко.

По его словам, сейчас обсуждается вопрос того, "насколько жизненной конструкцией" является создание на территории всей неподконтрольной Киеву зоны "совместных патрулей", состоящих из национальной полиции Украины, представителей ОБСЕ и местных громад (административно-территориальная единица на Украине).