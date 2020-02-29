Поиск

Двое украинских военных ранены при обстреле КПП "Марьинка" в Донбассе

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Неприятель совершил обстрел из противотанкового ракетного комплекса позиций украинских Объединенных сил вблизи контрольного пункта въезда/выезда "Марьинка" в Донецкой области, двое военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции.

Пропуск граждан через КПВВ "Марьинка" приостановлен, говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

"Пограничники приняли меры по обеспечению безопасности граждан и персонала. Решением командующего Объединенных сил введен режим "Красный" до отдельного распоряжения", - добавили в штабе ООС.

Остальные КПВВ на линии разграничения работают в штатном режиме

Донбасс

Новости

В США зафиксировали первый в стране случай смерти от коронавируса

Что произошло за день: суббота, 29 февраля

Талибы и США подписали мирное соглашение в Катаре

Талибы и США подписали мирное соглашение в Катаре
Новый коронавирус в Китае

Папа римский три дня подряд отменяет мероприятия из-за недомогания

Папа римский три дня подряд отменяет мероприятия из-за недомогания

Греция не позволила перейти границу четырем тысячам беженцев из Турции

Греция не позволила перейти границу четырем тысячам беженцев из Турции

Эрдоган сообщил об открытии Турцией границы для сирийских беженцев в ЕС

Новый коронавирус в Китае

Всех находящихся в самолете "Аэрофлота" в Пекине отправили на обследование

Эрдоган попросил Путина не препятствовать действиям турецких военных в Идлибе

Эрдоган попросил Путина не препятствовать действиям турецких военных в Идлибе
Новый коронавирус в Китае

В Южной Корее выздоровевшая женщина повторно заболела коронавирусом

В Южной Корее выздоровевшая женщина повторно заболела коронавирусом

Что случилось этой ночью: суббота, 29 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');