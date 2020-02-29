Двое украинских военных ранены при обстреле КПП "Марьинка" в Донбассе
Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Неприятель совершил обстрел из противотанкового ракетного комплекса позиций украинских Объединенных сил вблизи контрольного пункта въезда/выезда "Марьинка" в Донецкой области, двое военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции.
Пропуск граждан через КПВВ "Марьинка" приостановлен, говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу вечером.
"Пограничники приняли меры по обеспечению безопасности граждан и персонала. Решением командующего Объединенных сил введен режим "Красный" до отдельного распоряжения", - добавили в штабе ООС.
Остальные КПВВ на линии разграничения работают в штатном режиме