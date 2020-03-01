В Китае от коронавируса за сутки умерли 35 человек

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 35 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и выявлено 573 новых заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

С декабря число жертв коронавируса составило 2870 человек, зарегистрирован 79824 случаев заболевания.

В эпицентре распространения инфекции, провинции Хубэй за сутки скончались 34 человека, выявлено 570 новых больных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Хубэе стали 2761 человек, заболели 66907. По состоянию на вечер пятницы, более 31 тыс. человек вылечились и выписаны из больниц.

Всего на материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходит курс лечения 35,3 тыс. человек, состояние более 7,3 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время более 41 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части с декабря прошлого года зарегистрировано 144 случая заболевания: в Гонконге - 95 (при двух случаях смертельного исхода), в Макао - 10, на Тайване - 39 (один случай смерти).