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В штате Вашингтон объявлено ЧП из-за случая смерти от коронавируса

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Медицинские власти США сообщили о первом в стране случае смерти в результате заражения коронавирусом.

Джей Инсли - губернатор штата Вашингтон, где зафиксирован летальный исход заболевания, - объявил чрезвычайное положение, которое предписывает всем государственным учреждениям "использовать все ресурсы, необходимые для подготовки и реагирования на вспышку".

Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме в субботу сообщил, что скончалась женщина в возрасте почти 60 лет, которая была "медицинским пациентом высокого риска".

Случай кончины больного сопровождается сообщениями СМИ, ссылающимися на власти, о том, что в США зарегистрированы подтвержденные случаи инфицирования коронавирусом лиц, которые в последнее время не выезжали из страны или же не контактировали с заболевшими. Два таких случая были выявлены в Калифорнии и один - в Орегоне.

По состоянию на вечер минувшей субботы в США начитывалось 62 подтвержденных случая заражения коронавирусом Covid-19.

До "очень опасного" повысила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу риск глобального распространения коронавируса.

Этот вывод был сделан после того, как первые случаи заражения были выявлены в "черной" Африке и Латинской Америке, а также в связи с быстрым ростом числа заболевших в Южной Корее, Иране, Италии.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил журналистам, что растущее распространение инфекции за пределами Китая "явно вызывает озабоченность". В связи с этим ВОЗ в настоящее время "повысило оценку риска распространения и риска воздействия коронавируса Covid-19 до очень высокого на глобальном уровне". Ранее уровень риска оценивался как "высокий".

Вместе с тем, как отмечают СМИ, официальные лица ВОЗ пока воздерживаются от того, чтобы назвать распространение коронавируса пандемией.

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