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МИД РФ призвал Турцию разобраться в нападении на сотрудников Sputnik

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Москва призывает Анкару обеспечить безопасность представителям российских СМИ в связи с нападением на сотрудников информационного агентства "Sputnik Турция".

Как отмечается в распространенном в воскресенье комментарии МИД РФ, нападение на них и задержание является грубейшим нарушением прав журналистов.

Российские дипломаты призвали турецкие власти вмешаться в ситуацию и содействовать в прояснении всех обстоятельств произошедшего.

В МИД сообщили, что "29 февраля в квартиры сотрудников "Sputnik Турция", являющихся турецкими гражданами, ворвались агрессивно настроенные митингующие, скандирующие угрожающие лозунги".

"Журналистов запугивали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность", - рассказали дипломаты.

В ведомстве отметили, что "по имеющейся информации, со вчерашнего вечера потерпевшие находятся в силовых структурах Турции". "Ситуация осложняется тем, что с ними не удается установить связь", - заявили в МИД России.

Ранее о произошедшем в соцсетях рассказала главный редактор информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян. Она написала, что на квартиры троих сотрудников напали организованные группы, в которых было не менее 10 человек в каждой.

Турция Sputnik МИД РФ

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