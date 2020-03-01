МИД РФ призвал Турцию разобраться в нападении на сотрудников Sputnik
Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Москва призывает Анкару обеспечить безопасность представителям российских СМИ в связи с нападением на сотрудников информационного агентства "Sputnik Турция".
Как отмечается в распространенном в воскресенье комментарии МИД РФ, нападение на них и задержание является грубейшим нарушением прав журналистов.
Российские дипломаты призвали турецкие власти вмешаться в ситуацию и содействовать в прояснении всех обстоятельств произошедшего.
❗Нападение на сотрудников турецкого бюро ИА "Sputnik" и их задержание является грубейшим нарушением прав журналистов. Призываем турецкие власти вмешаться в ситуацию, обеспечить безопасность представителям российских СМИ— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) March 1, 2020
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В МИД сообщили, что "29 февраля в квартиры сотрудников "Sputnik Турция", являющихся турецкими гражданами, ворвались агрессивно настроенные митингующие, скандирующие угрожающие лозунги".
"Журналистов запугивали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность", - рассказали дипломаты.
В ведомстве отметили, что "по имеющейся информации, со вчерашнего вечера потерпевшие находятся в силовых структурах Турции". "Ситуация осложняется тем, что с ними не удается установить связь", - заявили в МИД России.
Ранее о произошедшем в соцсетях рассказала главный редактор информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян. Она написала, что на квартиры троих сотрудников напали организованные группы, в которых было не менее 10 человек в каждой.
К трем нашим сотрудникам в Анкаре домой (!) сейчас ворвались какие-то упыри, угрожали, кричали, что они предатели Родины, потому что работают на русских.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) February 29, 2020
Посмотрим, как поведет себя полиция.
Мы уже девять часов не можем связаться с нашими сотрудниками в Анкаре, после того, как они обратились в полицию с заявлениями против погромщиков-националистов, напавших на их квартиры.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) March 1, 2020