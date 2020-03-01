Симоньян сообщила об обыске в стамбульском офисе Sputnik

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Турецкая полиция проводит обыск в офисе "Sputnik Турция" в Стамбуле, трое задержанных в Анкаре сотрудников агентства доставлены в "Дворец правосудия" для дачи показаний, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня", учредителя Sputnik, Маргарита Симоньян.

Как она написала в своем телеграм-канале, у полиции есть ордер.

По ее словам, причина следственных действий неизвестна, сотрудникам предоставлены адвокаты.

Ранее Симоньян сообщила о задержании главного редактора "Sputnik Турция".

В воскресенье МИД РФ призвал власти Турции обеспечить безопасность представителей российских СМИ в связи с нападением в Анкаре на сотрудников Sputnik.