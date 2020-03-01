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В Белоруссии зарегистрирован второй случай заболевания коронавирусом

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Второй случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Белоруссии.

Минздрав страны сообщил, что в тесте жительницы Витебской области выявил фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса COVID-2019.

Женщина и двое ее коллег прибыли из Италии, где сейчас наблюдается особенно сложная ситуация с распространением вируса. Пациенты были госпитализированы в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу. У двух ее коллег тесты отрицательныее.

Всего, по данным Минздрава, на сегодня с подозрением на коронавирусную инфекцию в больницах находятся три пациента.

Ранее, 28 февраля, в Белоруссии был зарегистрирован первый случай коронавируса, который выявили у одного из студентов, приехавших из Ирана.

Белоруссия

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