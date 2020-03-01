После гибели отца и дочери от оборвавшегося троса в Подмосковье возбуждено дело

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело по факту гибели трехлетней девочки и ее отца от оборвавшегося троса во время общественно-массового мероприятия с участием внедорожных автомобилей, сообщает Следственный комитет России (СКР) по Московской области.

Как отмечается, дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Следователи допрашивают организаторов мероприятия и очевидцев происшествия. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

По предварительным данным следствия, 1 марта в деревне Марьино Богородского городского округа проводилось общественно-массовое мероприятие с участием внедорожных автомобилей.

"В процессе буксировки застрявшего на пересеченной местности джипа с помощью динамического буксировочного троса у вытаскиваемого автомобиля оторвало самодельно установленное зацепное устройство и задело проходивших мимо мужчину и его дочь. Пострадавшие скончались на месте", - уточняется в ведомстве.

Ранее сообщалось об обнаружении тел мужчины и его пятилетней дочери, была начата доследственная проверка.

В свою очередь информированный источник рассказывал "Интерфаксу", что в городе Электроугли Богородского городского округа проводились соревнования по бездорожью "4х4".