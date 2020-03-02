Поиск

Японские военные заявили, что северокорейские снаряды не долетели до Японии

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Минобороны Японии не нашло подтверждений тому, чтобы какие-либо баллистические снаряды упали в исключительной экономической зоне Японии в Японском море или задели бы какие-либо суда, морские или воздушные. Об этом сообщает Kyodo News.

Так ведомство прокомментировало сообщение Сеула о запуске двух северокорейских снарядов в направлении Японского моря. Факт стрельб в Токио подтвердили, по данным японских военных, обстрел производился примерно в 12:40 понедельника по местному времени (6:40 по Москве).

По данным Объединенного комитета начальников штабов ВС Республики Корея, неопознанные снаряды были запущены из районов вблизи города Вонсан в понедельник. Тип снарядов, дальность и высота их полета не уточняются.

Данный пуск стал первым в 2020 году. В прошлом году Пхеньян осуществил 13 испытаний ракет, последний пуск состоялся 28 ноября.

КНДР Япония Минобороны Токио Сеул Южная Корея

Новости

Уволенный охранник захватил десятки заложников в Маниле

Уволенный охранник захватил десятки заложников в Маниле

Brent подорожала до $51,25 за баррель после обвала в пятницу

Что случилось этой ночью: понедельник, 2 марта

КНДР впервые в 2020 году запустила неопознанные снаряды

КНДР впервые в 2020 году запустила неопознанные снаряды
Новый коронавирус в Китае

Число заболевших коронавирусом в Южной Корее превысило 4 тыс. человек

Новый коронавирус в Китае

Свыше 88 тысяч человек заражены коронавирусом по всему миру

Новый коронавирус в Китае

Число больных коронавирусом в Китае превысило 80 тысяч человек

Число больных коронавирусом в Китае превысило 80 тысяч человек

Буттиджич вышел из президентской гонки в США

Новый коронавирус в Китае

До 130 выросло число случаев заражения коронавирусом во Франции

Российские военные предостерегли турецкую авиацию от полетов над Сирией

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');