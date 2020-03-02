Японские военные заявили, что северокорейские снаряды не долетели до Японии

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Минобороны Японии не нашло подтверждений тому, чтобы какие-либо баллистические снаряды упали в исключительной экономической зоне Японии в Японском море или задели бы какие-либо суда, морские или воздушные. Об этом сообщает Kyodo News.

Так ведомство прокомментировало сообщение Сеула о запуске двух северокорейских снарядов в направлении Японского моря. Факт стрельб в Токио подтвердили, по данным японских военных, обстрел производился примерно в 12:40 понедельника по местному времени (6:40 по Москве).

По данным Объединенного комитета начальников штабов ВС Республики Корея, неопознанные снаряды были запущены из районов вблизи города Вонсан в понедельник. Тип снарядов, дальность и высота их полета не уточняются.

Данный пуск стал первым в 2020 году. В прошлом году Пхеньян осуществил 13 испытаний ракет, последний пуск состоялся 28 ноября.