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КНДР впервые в 2020 году запустила неопознанные снаряды

КНДР впервые в 2020 году запустила неопознанные снаряды
Лидер КНДР Ким Чен Ын на учениях северокорейской армии. Архивная фотография
Фото: Reuters

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Северная Корея в понедельник запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря, сообщает агентство Yonhap.

По данным южнокорейского Объединенного комитета начальников штабов (JCS), Пхеньян произвел пуски из района города Вонсан.

"Наши военные отслеживают ситуацию на случай дополнительных пусков и поддерживают боеготовность", - отметили в JCS.

Yonhap напоминает, что в своем новогоднем послании Пхеньян анонсировал демонстрацию "нового стратегического оружия". Эксперты считают, что "стратегическим оружием" может оказаться усовершенствованный тип межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) или баллистической ракеты, запускаемой с подводной лодки (БРПЛ).

Данный запуск стал первым в 2020 году, в прошлом году КНДР провела запуски ракет 13 раз. Как правило, северокорейские военные испытывали баллистические ракеты - запуски обычно проводились по два снаряда. В последний раз Северная Корея проводила подобные испытания 28 ноября прошлого года.

В свою очередь в Примгидромете сообщили, что радиационный фон в Приморье, граничащем с КНДР, остается в норме на уровне 12 мкР/ч. Региональный информационно-обрабатывающий центр "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами подчеркнул, что сейсмособытий не зафиксировано.

Многие страны пристально следят за подобными пусками и за тем, ракеты какого типа были испытаны: запуск КНДР баллистических ракет нарушает резолюции СБ ООН.

КНДР Южная Корея Японское море

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