Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 11:32

IATA призвала дать временные послабления авиакомпаниям из-за ситуации с COVID-19

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Международная ассоциация воздушного транспорта (International Air Transport Association, IATA) призвала регуляторы временно приостановить действие правил использования слотов в аэропортах в связи с влиянием вспышки коронавируса на авиаперевозки.

Согласно действующим правилам, перевозчик лишается права на слоты, используемые менее чем на 80%. "Существуют прецеденты временной отмены действия правил использования слотов, и мы считаем, что обстоятельства вновь требуют приостановки (действия этих норм - ИФ)", - сказал глава ассоциации Александр де Жюньяк, слова которого приводятся в пресс-релизе IATA.

IATA отмечает, что вспышка коронавируса COVID-19 имела серьезное негативное влияние на авиаперевозки. Ассоциация приводит пример авиакомпании, которая столкнулась со снижением деятельности на 26%. Многие перевозчики сообщают о неявке 50% пассажиров на рейсы в различных регионах.

При этом распространение заболевания повлияло не только на перелеты в Азию. Одна авиакомпания, на которую ссылается IATA, зафиксировала отсутствие новых бронирований авиабилетов в Италию и рост возвратов по этому направлению.

"Исследование IATA показало, что перевозки значительно снизились по основным азиатским направлениям, и тенденция распространяется на авиасообщение в мировом масштабе, даже между странами, где не было зафиксировано масштабной вспышки COVID-19", - добавил де Жюньяк.

В последние недели ряд авиакомпаний сократили количество рейсов и предупредили о том, что снижение спроса негативно скажется на их показателях в краткосрочной перспективе.

В понедельник, 2 марта, ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, объявила о сокращении программы коротких перелетов - преимущественно из Италии и в эту страну - на 25%. Сокращение планируется на трехнедельный период - с 17 марта по 8 апреля 2020 года. British Airways, в свою очередь, сообщила об отмене более 200 рейсов с 16 по 28 марта.

IATA Александр де Жюньяк

Новости

Российского туриста госпитализировали на Бали с подозрением на коронавирус

Российского туриста госпитализировали на Бали с подозрением на коронавирус

Лукашенко поменял вице-премьера, курирующего поставки нефти

Новый коронавирус в Китае

Иран попросил у России гуманитарной помощи из-за коронавируса

Иран попросил у России гуманитарной помощи из-за коронавируса

Следствие расценило беспорядки в Бишкеке как попытку захвата власти

Следствие расценило беспорядки в Бишкеке как попытку захвата власти

Что случилось этой ночью: вторник, 3 марта

Президент Южной Кореи объявил "круглосуточную войну" коронавирусу

Президент Южной Кореи объявил "круглосуточную войну" коронавирусу

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 4812 человек

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 4812 человек
Новый коронавирус в Китае

31 человек погиб от коронавируса в КНР за сутки

Новый коронавирус в Китае

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 90 тыс. человек

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 90 тыс. человек

Сторонники Нетаньяху побеждают на выборах в Израиле

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');