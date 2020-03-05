United Airlines отправит сотрудников в отпуск за свой счет из-за коронавируса

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Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Американская авиакомпания с апреля сократит число рейсов, остановит прием на работу новых сотрудников, а действующих работников просит добровольной уйти в неоплачиваемый отпуск на фоне сокращения спроса на перелеты из-за коронавируса.

Перевозчик сообщил, что международные перевозки сократятся на 20%, в том числе в Азию - на 50%, в Европу - на 10%, в Латинскую Америку - на 5%. Внутренние перевозки будут сокращены на 10%, но рейсы между городами США компания отменять не будет, а просто снизит число перелетов.

United Airlines станет первым среди авиаперевозчиков США, который уменьшит число рейсов внутри страны, отмечает AP.

Ранее германская Lufthansa объявила, что временно выведет из расписания 150 самолетов из-за падения спроса.

Британский региональный перевозчик Flybe назвал вспышку коронавируса одной из причин разорения. 5 марта авиакомпания перешла под внешнее управление и отменила все полеты.