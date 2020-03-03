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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 11:32

Российского туриста госпитализировали на Бали с подозрением на коронавирус

Российского туриста госпитализировали на Бали с подозрением на коронавирус
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Российский турист попал в больницу с подозрением на коронавирус во время отдыха на Бали, он находится на карантине и ожидает результатов анализов, сообщает во вторник местный портал Detik News.

"На индонезийском острове Бали с подозрением на коронавирус госпитализировано пять иностранных туристов, включая гражданина России, а также двое индонезийцев. Все они находятся на карантине и ожидают результатов анализов", - пишет портал со ссылкой на главу управления здравоохранения Бали Кэтут Суарджайя.

По словам чиновника, первым иностранцем, у которого проявились признаки инфекции, стал гражданин Японии. Во время проверки в аэропорту Денпасара у него обнаружили высокую температуру и симптомы гриппа. Потом в больницы острова поступили и другие иностранцы с похожими симптомами.

Президент Индонезии Джоко Видодо в понедельник, 2 марта, сообщил о первых двух случаях заражения COVID-19 в стране. Об этом писало издание The Jakarta Post. По словам Видодо, инфицированными оказались 64-летняя женщина и ее 31-летняя дочь. Вирусом они заразились от гражданина Японии, побывавшего в Индонезии в начале февраля.

Бали Индонезия

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