Индонезия приостановила безвизовый въезд для всех иностранцев

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Индонезия в рамках борьбы с распространением коронавируса приостановила безвизовый въезд для всех иностранных граждан, сообщает во вторник газета Jakarta Post.

Как отмечается, власти страны пошли на это в связи с пандемией коронавируса, которая затронула уже 152 страны. Мера вступит в силу 20 марта и будет действовать месяц.

"Отныне, чтобы въехать в Индонезию, гражданам иностранных государств необходимо оформить визы в диппредставительствах страны, для этого понадобится справка о состоянии здоровья заявителя. Кроме того, все путешественники обязаны представить аналогичную справку по прибытии в Индонезию", - пишет издание.

Сейчас в стране введен запрет на въезд для тех, кто в течение последних 14 дней побывал в Иране, Италии, Ватикане, Испании, Франции, Германии, Швейцарии и Великобритании.

В 2019 году Индонезию посетило 158,9 тыс. российских туристов - на 26,4% больше, чем годом ранее.