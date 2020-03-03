РФ за год потратила 1,5 млрд руб. на гуманитарные поставки зерна в Сирию и КНДР

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Гуманитарные поставки пшеницы в Сирию и Северную Корею в 2019 году стоили российскому бюджету в общей сложности 1 млрд 508,7 млн рублей.

В эти страны в качестве гуманитарной помощи поставлялась пшеница российского происхождения из запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, говорится в ежегодном отчете о ходе реализации и оценке эффективности госпрограммы "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков", который подготовил и представил в правительство Минфин.

В конце 2019 года в Сирию была отправлена первая партия российского зерна в рамках предоставления гумпомощи в объеме 25 тыс. тонн. Как сообщали в аппарате вице-премьера Юрия Борисова, всего объем гумпомощи по решению правительства определен в 100 тыс. тонн. Все запланированное зерно планируется отправить в Сирию до конца мая 2020 года.

Поставки зерна в КНДР в прошлом году были связаны с тем, что в 2018 году страна получила самый низкий урожай пшеницы с 2008 года. Три партии гуманитарного груза поступили в Северную Корею в феврале-апреле 2019 года. В середине года в КНДР было отправлено еще почти 4 тыс. тонн пшеницы.