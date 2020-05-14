Россия помогла Северной Корее 25 тысячами тонн зерна

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Россия поставила в КНДР 25 тыс. тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи, сообщили в четверг в посольстве РФ в Пхеньяне.

В дипмиссии напомнили, что согласно обзору, подготовленному Всемирной продовольственной программой совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), "не менее 10 млн человек в КНДР испытывают дефицит продуктов питания".

"Одной из основных причин такого положения стали неблагоприятные погодные условия, в том числе сильнейшая засуха, поразившая в 2019 году основные рисосеющие провинции страны", - говорится в сообщении посольства в фейсбуке. Как отметили в дипмиссии, в этой связи российское правительство решило помочь корейскому народу, отправив в КНДР пшеницу.

"14 мая посол Александр Мацегора и дипломаты посольства посетили порт Нампхо, куда на днях прибыло грузовое судно "Polina" (флаг Сьерра-Леоне), доставившее из Новороссийска 25 тысяч тонн отборного зерна", - сообщили в российской дипмиссии.

В марте этого года сообщалось, что гуманитарные поставки пшеницы в Сирию и Северную Корею в 2019 году стоили российскому бюджету свыше 1,5 млрд рублей.

Поставки зерна в КНДР в 2019 году были связаны с тем, что в 2018 году страна получила самый низкий урожай с 2008 года. Три партии гуманитарного груза из РФ поступили в эту страну в феврале-апреле 2019 года. В середине 2019 года в КНДР было отправлено еще почти 4 тыс. тонн пшеницы.